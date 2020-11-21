В Курской области сорвался лифт, застрявший между этажами жилого дома

ТАСС, 21 ноября. Лифт сорвался в жилом доме в Курчатове Курской области после того, как застрял между этажами, один человек госпитализирован. Об этом сообщили ТАСС в субботу в СУ СК РФ по Курской области.

"В лифте находились несколько человек, он застрял между этажами. Люди вызвали дежурную службу. Специалисты приехали на место, разблокировали двери и начали эвакуировать людей. Когда в лифте оставалась одна женщина 1962 года рождения, он начал резкое самопроизвольное движение со второго этажа вниз. Пассажирка упала, получила травмы и была доставлена в больницу", - уточнили в следственном управлении.

Курчатовский межрайонный следственный отдел СК РФ по Курской области начал проверку, в ходе которой будут установлены причины происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.