СМИ: в Хорватии четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом

ЗАГРЕБ, 21 ноября. /ТАСС/. Четыре человека погибли и еще пятеро пострадали в субботу в центральной части Хорватии в результате ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. Об этом сообщило национальное телевидение HRT.

По данным телеканала, столкновение двух автомобилей произошло на автомагистрали в 19 км от Загреба по направлению к городу Карловацу. Грузовик врезался в остановившийся на обочине микроавтобус, в котором находились девять пассажиров. Несмотря на установленный аварийный знак, водитель грузового автомобиля по пока неустановленным причинам не смог избежать столкновения.

Экстренные службы доставили пострадавших в несколько клиник в Загребе. Идет расследование причин ДТП.