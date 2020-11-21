Фигурантам дела об аргентинском кокаине предоставят в суде переводчика

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы обеспечит участие переводчика-синхрониста с испанского языка на русский в рамках рассмотрения уголовного дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из обвиняемых Александр Костанянц.

"На прошлом заседании мы попросили предоставить нам синхронный перевод видеозаписи, которая демонстрируется прокурором в суде в качестве вещественного доказательства. Суд ходатайство удовлетворил, и к следующему заседанию мы ждем участия переводчика-синхрониста с испанского языка с аргентинским диалектом на русский язык", - сказал защитник.

По его словам, в пятницу гособвинитель ознакомил присяжных, подсудимых и их адвокатов с видеороликом, на котором запечатлен момент уже после обнаружения правоохранителями расфасованного по брикетам наркотика в чемоданах, а также транспортировка найденного кокаина в жандармерию Буэнос-Айреса. "Это не посольство России, потому что в реальности такие объекты охраняют военные пограничники, а на прокурорской видеозаписи даже никакой охраны нет", - подчеркнул адвокат.

Ранее на заседании гособвинение представило вниманию присяжных 12 чемоданов, в которых, по версии следствия, 367 кг кокаина должны были попасть в Россию и европейские страны. Чемоданы были упакованы фабричной упаковкой, в них находилась мука и речной или морской песок бело-желтого цвета. Защита с обвинением не согласна и настаивает, что раз наркотик был обнаружен в Буэнос-Айресе, где было возбуждено дело, то необходимости расследовать в России поставку кокаина не имело никакого смысла.

Следующее заседание по делу запланировано на 12:00 мск 23 ноября.

Дорогомиловский суд приступил к слушанию уголовного дела о поставках кокаина с участием коллегии присяжных заседателей на прошлой неделе. Все фигуранты отвергают свою причастность к инкриминируемому преступлению.

Операция "12 королев"

Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД России 15 ноября 2017 года. В конце февраля 2018 года МИД РФ сообщил о совместной операции российских и аргентинских правоохранительных органов "12 королев" по пресечению поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия кокаина весом 367 кг, найденная в одном из зданий посольства РФ в Буэнос-Айресе, принадлежала Али Абянову - сотруднику дипмиссии из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку.

В ходе следствия три фигуранта дела Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов были задержаны в России, еще двое - в Аргентине. В Германии был задержан предполагаемый организатор преступной группы Андрей Ковальчук.

Операция по задержанию Калмыкова и Худжамова проходила в декабре 2017 года на базе МИД на западе Москвы, куда они приехали забрать груз. В ходе спецоперации кокаин был заменен на муку. Позднее в тот же день у подъезда своего дома был задержан Абянов, который, по данным следствия, частично признал вину при задержании, но позднее отказался от показаний. Фигурантам дела вменяется покушение на совершение преступления и контрабанде наркотических средств в составе организованной группы.