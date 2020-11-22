Мужчина погиб в результате нападения акулы у северо-западного побережья Австралии

СИДНЕЙ, 22 ноября. /ТАСС/. Мужчина погиб в воскресенье при нападении акулы у северо-западного побережья Австралии близ города Брум (Западная Австралия). Об этом сообщило местное издание WA Today со ссылкой на полицию штата.

По информации издания, инцидент произошел около 08:45 по местному времени (03:45 мск) на главном городском пляже Кейбл-бич. Хищник напал на 60-летнего мужчину, плававшего недалеко от берега, в результате чего пострадавший лишился руки и получил тяжелую травму ноги. Отдыхавшие на пляже люди вытащили его из воды, вызвали полицию и спасателей, которые оказали первую помощь мужчине. К месту происшествия прибыли бригады медиков, но спасти пострадавшего не удалось - он умер от полученных травм до прибытия машин скорой помощи.

Пляж закрыли для посещения, отдыхающих призвали проявлять осторожность и следовать рекомендациям властей. Катер службы спасения был направлен для патрулирования окрестных вод.

За последние шесть недель это второе нападение акулы на человека у западного побережья континента. 9 октября в заливе Уили, расположенном в 700 км к юго-востоку от города Перт, из-за нападения хищника погиб 60-летний Эндрю Шарп. Его тело спасателям найти не удалось, однако они обнаружили обрывки гидрокостюма мужчины и обломки его доски для серфа со следами зубов акулы.

В 2020 году по меньшей мере восемь человек погибли в результате нападения акул у берегов Австралии. Ежегодно хищники в среднем атакуют порядка 20 человек, однако не более четверти пострадавших погибают в результате этих нападений. Наиболее опасным считается западное побережье Австралии. Ежегодно на долю этого региона приходится порядка 40% всех смертей, связанных с нападением акул на континенте.