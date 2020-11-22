В Новосибирске пациент больницы для зараженных коронавирусом выпал из окна

НОВОСИБИРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Пациент городской клинической больницы №25 в Новосибирске, которая отведена под больных с коронавирусом, выпал из окна. Как сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Новосибирской области, по факту гибели мужчины проводится проверка.

"20 ноября было обнаружено тело мужчины 1956 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты. Предположительно, он выпал с пятого этажа. По данному факту следователи проводят доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе.

В региональном Минздраве ТАСС подтвердили, что погиб пациент больницы №25.

За 20 ноября в Новосибирской области зафиксировано 183 случая заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии составило 21 081 человек. Из этого числа 17 169 больных выздоровели, 687 умерли.