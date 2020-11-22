В Якутии снимут с продажи антисептик, в результате употребления которого умерли семеро

ЯКУТСК, 22 ноября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Якутии опубликовало постановление о снятии с реализации антисептика, в результате употребления которого в Таттинском районе отравились и умерли семь человек. Об этом сообщается в воскресенье на сайте ведомства.

"Юридическим лицам и предпринимателям снять с реализации антисептические средства производства индивидуального предпринимателя", - говорится в документе. Постановление подписала главный государственный санитарный врач Якутии Маргарита Игнатьева.

В следственном управлении СК РФ по региону сообщали, что 18 ноября компания из девяти человек распивала разбавленный антисептик для рук в частном доме в селе Томтор. В результате умерли семь человек. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в антисептике содержалось 69% метанола.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Прокуратура Таттинского района Якутии организовала проверку.