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В Петербурге задержали шестерых человек, устроивших стрельбу в Выборгском районе

Пострадавших нет
© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Полиция задержала шесть человек, устроивших потасовку со стрельбой вечером в субботу в Выборгском районе Санкт-Петербурга. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"21 ноября в 20:47 мск... поступило сообщение о конфликте во дворе между домами 19 и 21 по пр. Тореза, прозвучал выстрел. На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Установлено, что между шестью гражданами произошел конфликт", - говорится в сообщении главка.

"В результате инцидента пострадавших нет. Граждане были доставлены в территориальный отдел полиции, где в отношении них составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ", - добавили в полиции.

На месте происшествия сотрудники полиции изъяли газовый и травматический пистолеты. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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