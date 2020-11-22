Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в Кировской области

ТАСС, 22 ноября. Следователи следственного управления СК РФ возбудили уголовное дело по факту пожара в Фаленском районе Кировской области, где погибли супруги, их десятилетний ребенок и восьмилетний мальчик, находившийся у семьи в гостях. Об этом в воскресенье говорится в сообщении ведомства.

"Следователи в рамках расследования уголовного дела устанавливают обстоятельства пожара, произошедшего в Фаленском районе, где погибли четыре человека, двое из которых несовершеннолетние. 21 ноября около 23:00 в частном жилом доме, расположенном в селе Николаево Фаленского района, произошел пожар. В результате происшествия погибла семейная пара и их десятилетний сын. Также погиб восьмилетний мальчик, находящийся у них в гостях", - сообщает СК.

Уголовное дело, по данным ведомства, возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

"На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты аппарата следственного управления. В рамках расследования уголовного дела устанавливаются обстоятельства произошедшего, выясняются причины пожара", - уточняется в сообщении.

По данным пресс-службы правительства Кировской области, семья, в доме которых произошел пожар, характеризовалась положительно. "[Семья] характеризовалась положительно, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состояли. Мальчик, который пришел к ним в гости, - племенник погибшей женщины. Семье, потерявшей ребенка, будет оказана психологическая помощь", - сказала ТАСС собеседница агентства.

В новость внесены изменения (11:20 мск) - добавлены подробности после четвертого абзаца