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Мужчину с оружием доставили в полицию после сообщения о стрельбе на Рочдельской улице

Информация о стрельбе поступила в ночь на воскресенье

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Полицейские обнаружили мужчину с травматическим оружием на Рочдельской улице в Москве после сообщения о стрельбе. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка полиции, он доставлен в отдел.

"На месте обнаружен мужчина в машине с травматическим оружием и документами на него. Он доставлен в отдел полиции для проверки", - сказал собеседник агентства.

В ночь на воскресенье в полицию поступило сообщение о стрельбе из автомобиля около кафе на Рочдельской улице в Москве.

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