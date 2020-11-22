Мужчину с оружием доставили в полицию после сообщения о стрельбе на Рочдельской улице

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Полицейские обнаружили мужчину с травматическим оружием на Рочдельской улице в Москве после сообщения о стрельбе. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка полиции, он доставлен в отдел.

"На месте обнаружен мужчина в машине с травматическим оружием и документами на него. Он доставлен в отдел полиции для проверки", - сказал собеседник агентства.

В ночь на воскресенье в полицию поступило сообщение о стрельбе из автомобиля около кафе на Рочдельской улице в Москве.