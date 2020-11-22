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Такси и автобус столкнулись под Белгородом

Один человек погиб, еще двое пострадали

ТАСС, 22 ноября. Пассажирский автобус и такси столкнулись в воскресенье в Белгородской области, в результате аварии один человек погиб, двое получили различные травмы. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

"Водитель такси совершил столкновение с маршрутным автобусом "Нефаз", в салоне автобуса находились 7 пассажиров. Водитель такси скончался на месте ДТП, его пассажир с травмами госпитализирован, в лечебное учреждение также доставлен пассажир автобуса", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что водитель такси не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

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