На востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8

ТОКИО, 22 ноября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в воскресенье к востоку от основного японского острова Хонсю, угроза цунами не объявлялась. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

Эпицентр подземных толчков находился рядом с побережьем соседней с Токио префектуры Ибараки. Очаг залегал на глубине около 40 км под океанским дном.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Сильные подземные толчки ощутили жители префектур Токио, Тиба, Фукусима, Сайтама, Иватэ, Мияги.

В целях проверки безопасности было временно приостановлено движение скоростных поездов "синкансэн", курсирующих между Токио и регионом Тохоку на северо-востоке основного острова Хонсю. Сейчас оно возобновлено.

Как сообщил телеканал NHK, землетрясение не привело к каким-либо внештатным ситуациям на АЭС, в том числе аварийной "Фукусима-1".