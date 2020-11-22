В алтайской исправительной колонии возник пожар

ТАСС, 22 ноября. Пожарные ликвидируют возгорание в исправительной колонии №3 в Барнауле. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в региональном ГУ МЧС.

"Пожар подтверждаем, наши силы привлекались. Была информация о локализации пожара", - сказали в МЧС.

В ведомстве также сообщили, что по предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что пожар произошел на крыше банно-прачечного комбината на территории ИК-3.

ТАСС запросил комментарий регионального управления ФСИН.

Исправительная колония №3 строгого режима является одной из крупнейших в Алтайском крае. Она рассчитана на 1 953 заключенных. В колонии работает центр трудовой адаптации, филиалы вечерней общеобразовательной школы и казенного профессионального образовательного учреждения.

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