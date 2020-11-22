{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Не менее двух человек погибли при стрельбе в Небраске

Подозреваемого задержали

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли, еще двое получили ранения в результате стрельбы, произошедшей вечером в субботу в городе Белвью (штат Небраска). Заявление опубликовано в воскресенье на официальной странице местного полицейского управления в Twitter.

"Стражи порядка обнаружили четырех пострадавших с огнестрельными ранениями. Двое из них были транспортированы в медицинский центр при Университете Небраски. Смерть двух других была констатирована на месте происшествия", - говорится в сообщении. Информация о состоянии раненых не приводится.

Подозреваемый был задержан спустя некоторое время после инцидента, подробности о его личности не уточняются.

Отмечается, что первоначально сотрудникам правоохранительных органов поступали сообщения о припаркованном на стоянке заминированном фургоне, после чего поступил звонок о стрельбе.

Теги
США
Открытое горение на складе на Варшавском шоссе в Москве ликвидировали
В результате ЧП никто не пострадал
Читать полностью