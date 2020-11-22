В Астрахани произошел пожар в многоквартирном доме

АСТРАХАНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Спасатели тушат пожар в одноэтажном многоквартирном доме в Астрахани, площадь возгорания составляет 200 кв. м. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области.

"В 15:04 (14:04 мск) поступило сообщение о загорании жилого многоквартирного одноэтажного дома (барачного типа), площадь пожара составляет 200 кв. м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что угрозы распространения огня нет, на месте работают 27 человек личного состава и пять единиц техники. Предварительно сообщается, что пострадавших нет. По данным пресс-службы главка, в 16:06 (15:06 мск) объявлена локализация возгорания.