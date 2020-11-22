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На Варшавском шоссе в Москве загорелся склад

По предварительным данным, в момент возникновения пожара в здании людей не было

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Склад горит на Варшавском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"По прибытии пожарно-спасательных подразделений из подвального помещения на минус 1 этаже складского здания наблюдается выход дыма. Что горит и площадь возгорания уточняется", - сообщили в главке.

Пожар произошел в промзоне по адресу: Варшавское шоссе, дом 26, сооружение 12. По предварительной информации, людей в здании нет.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, возгорание происходит на первом этаже. "Огонь интенсивно распространяется, пожар тушат во второму номеру сложности", - сказал собеседник агентства.

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