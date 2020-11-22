В Казани загорелась кровля столовой в исправительной колонии

ТАСС, 22 ноября. Возгорание кровли столовой для осужденных произошло в исправительной колонии №19 в Казани, пострадавших нет. Об этом говорится в сообщении на сайте управления ФСИН России по Республике Татарстан.

"22 ноября в 14:10 в исправительной колонии №19 города Казани произошло возгорание кровли столовой для осужденных в промышленной зоне учреждения на площади примерно 200 кв. м. В настоящее время возгорание локализовано силами пожарных частей учреждения и города. Пострадавших нет. Обстановка в колонии контролируемая", - сообщает ведомство.

По данным пресс-службы управления, причиной возгорания, предположительно, могло стать короткое замыкание на подстанции. Нанесенный ущерб будет установлен в ходе проверки, уточняется в сообщении.

ИК-19 рассчитана на 1 340 мест, является исправительной колонией строгого режима для содержания лиц, ранее отбывавших наказание в местах лишения свободы, а также при особо опасном рецидиве, говорится в сообщении на сайте УФСИН России по республике. Производственный сектор колонии представлен цехом по производству пластиковых окон, швейным участком и цехом по изготовлению чугунного литья, участками по ремонту автомобилей, по изготовлению тротуарной плитки и линией по расфасовке моющих средств. Имеется также тепличное хозяйство.