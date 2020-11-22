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Открытое горение в исправительной колонии в Барнауле ликвидировали

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал

ТАСС, 22 ноября. Пожарные ликвидировали открытое горение в исправительной колонии №3 в Барнауле. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС источник в экстренных службах.

"Прекращено открытое горение", - сказал собеседник агентства.

Пожар произошел на крыше банно-прачечного комбината. По предварительным данным, пострадавших нет.

Исправительная колония №3 строгого режима является одной из крупнейших в Алтайском крае. Она рассчитана на 1 953 заключенных. В колонии работает центр трудовой адаптации, филиалы вечерней общеобразовательной школы и казенного профессионального образовательного учреждения.

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РоссияАлтайский край
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