Открытое горение в исправительной колонии в Барнауле ликвидировали

ТАСС, 22 ноября. Пожарные ликвидировали открытое горение в исправительной колонии №3 в Барнауле. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС источник в экстренных службах.

"Прекращено открытое горение", - сказал собеседник агентства.

Пожар произошел на крыше банно-прачечного комбината. По предварительным данным, пострадавших нет.

Исправительная колония №3 строгого режима является одной из крупнейших в Алтайском крае. Она рассчитана на 1 953 заключенных. В колонии работает центр трудовой адаптации, филиалы вечерней общеобразовательной школы и казенного профессионального образовательного учреждения.