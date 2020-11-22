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Открытое горение на складе на Варшавском шоссе в Москве ликвидировали

В результате ЧП никто не пострадал

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе на Варшавском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Открытое горение ликвидировано. Второй номер сложности пожара отменен", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, площадь возгорания составляет 300 кв. м.

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что пожар возник на складе в промзоне по адресу: Варшавское шоссе, дом 26, сооружение 12. По предварительной информации, людей в здании нет.

В новость внесены изменения (16:24 мск) - добавлены подробности о площади пожара.

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