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Тело четырехлетнего ребенка обнаружили в сгоревшем доме в Астрахани

Следователи проводят проверку
© ГУ МЧС России по Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Следователи организовали проверку по факту гибели четырехлетнего ребенка на пожаре в одноэтажном многоквартирном доме в Ленинском районе Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Астраханской области.

Сообщение о возгорании в одноэтажном жилом многоквартирном доме барачного типа по улице Каменоярской поступило в воскресенье днем, площадь возгорания составила 200 кв. м. Сейчас пожар потушен.

По данным регионального СК, после ликвидации пожара в одной из квартир было обнаружено тело ребенка. "Проводится процессуальная проверка по факту гибели 4-летнего ребенка на пожаре", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, пожар начался с квартиры, где обнаружили тело ребенка. Его мать осталась жива.

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