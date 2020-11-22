Пожарные эвакуировали 20 человек из-за возгорания двух квартир в селе в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Десятиквартирный жилой дом загорелся в селе Курманаевка Оренбургской области, огонь распространился на площади 150 кв. м, погибших и пострадавших нет. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В 16:39 (14:39 мск) поступило сообщение о возгорании квартиры на втором этаже в десятиквартирном жилом доме в селе Курманаевка Курманаевского района. По прибытии на место вызова первых пожарных подразделений происходило горение двух квартир на втором этаже на общей площади 150 кв. м. Погибших, пострадавших нет. Пожарные эвакуировали 20 человек, из них шесть детей", - сообщает главк.

По данным ведомства, в 18:14 (16:14 мск) пожар был локализован. В настоящее время на месте происшествия созданы два боевых участка, тушение производится с пяти стволов, уточняется в сообщении. К тушению привлечены 30 человек и 15 единиц техники.

О размещении жителей дома в гостинице

Власти Курманаевского района региона организовали проживание в гостинице для двух семей из пострадавшего дома, остальные жильцы разместились у родственников. Об этом ТАСС сообщил глава района Юрий Коляда.

"Мы разместили [эвакуированных людей] по родственникам и предоставили жилье - места в гостинице - двум семьям", - сказал собеседник агентства.

По данным администрации района, пожар произошел в двухэтажном щитовом доме с деревянными перекрытиями, построенном в 1960-х годах. Огонь распространился из квартиры одиноко проживающего человека. "Вероятно, он оставил без присмотра чайник или другой электроприбор. Пожар вовремя заметили", - уточнил предположительную причину пожара глава района.

В новость внесены изменения (18:36 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца.