Пожар в столовой исправительной колонии в Казани ликвидировали

ТАСС, 22 ноября. Пожарные ликвидировали возгорание в исправительной колонии №19 в Казани, где в воскресенье загорелась кровля столовой для осужденных. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН России по Республике Татарстан.

"В 16:29 [объявлена] полная ликвидация", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, пожар в здании производственной столовой не повлиял на обстановку и расписание в колонии, основная столовая учреждения находится в другом здании и работает.

Возгорание кровли столовой для осужденных в промышленной зоне учреждения произошло в 14:10. Пострадавших нет. Площадь пожара составила около 200 кв. м. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание на подстанции. Прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности.

ИК-19 рассчитана на 1 340 мест, является исправительной колонией строгого режима для содержания лиц, ранее отбывавших наказание в местах лишения свободы, а также при особо опасном рецидиве, указывается на сайте УФСИН России по Республике Татарстан. Производственный сектор колонии представлен цехом по производству пластиковых окон, швейным участком и цехом по изготовлению чугунного литья, участками по ремонту автомобилей, по изготовлению тротуарной плитки и линией по расфасовке моющих средств. Имеется также тепличное хозяйство.