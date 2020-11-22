В Томске после падения с четвертого этажа выжила шестилетняя девочка

ТОМСК, 22 ноября. /ТАСС/. Шестилетняя девочка выжила, выпав из окна жилого дома в Томске. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе Минздрава Томской области.

"Вчера в вечернее время было зафиксировано падение с высоты девочки в возрасте шести лет. Была экстренно вызвана скорая медицинская помощь. Девочка доставлена в БСМП (больница скорой медицинской помощи) №2. Проведены все необходимые исследования. Ночь ребенок провел в реанимации, где врачам удалось стабилизировать состояние маленькой пациентки. Сегодня утром переведена в отделение", - сказали в пресс-службе.

По данным местных СМИ, ребенок выпал из окна четвертого этажа. На опубликованном в соцсетях видео девочка падает в сугроб на газоне, вылезает из него и уходит из кадра.