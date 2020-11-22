СК проверяет семью погибшего в ДТП с Ефремовым на лжесвидетельство

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Ирина Стерхова - гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, заявила в СК о лжесвидетельстве семьи курьера. Как сообщил ТАСС адвокат Стерховой Вадим Никулин, по ее заявлению начата проверка.

"По ее [Стерховой] мнению, они [семья Захаровых] давали ложные показания в судебном заседании и на предварительном следствии. Проверка проводится в настоящее время", - сказал Никулин.

По его словам, Стерхова считает ложными показаниями в частности слова жены Захарова Маргариты о том, что у них с Сергеем прекрасная семья, что он ей отдавал деньги, жил с ней и постоянно приезжал, а также что саму Стерхову они никогда не знали. "Все это, конечно, вранье", - добавил адвокат.

В свою очередь адвокат троих членов семьи Захаровых Александр Добровинский сообщил ТАСС, что Маргарита была официальной женой Захарова на момент его гибели. "Более того, все суды: и Пресненский, и апелляционный, и Хамовнический пришли к одному мнению, что Ирина Стерхова не является потерпевшей. Зачем спорить с судами, тем более, что это абсолютно бесперспективно", - сказал Добровинский.

Как сообщил ТАСС один из адвокатов Ефремова Андрей Алешкин, если показания семьи Захарова будут признаны ложными, то они не могли быть использованы судом в качестве доказательства вины актера и суд давал им оценку ошибочно. "Суд, вынося на порочных показаниях приговор, нарушил право на защиту и на справедливое разбирательство в суде. Я полагаю, что в случае подтверждения указанных фактов, у нас будут все основания для отмены приговора", - сказал Алешкин. Он отметил, что защита будет писать эти основания уже в кассационной жалобе.

20 ноября МВД России сообщило о возбуждении трех уголовных дел в отношении свидетелей, которые дали в суде по делу Ефремова заведомо ложные показания. Эти свидетели были допрошены по ходатайству Эльмана Пашаева.

Поддельная справка

В октябре подмосковный полицейский, выписавший поддельную справку, был уволен. На одном из заседаний суда первой инстанции по делу Ефремова его адвокат Эльман Пашаев зачитал выжимку из справки участкового о том, что Сергею Захарову Ирина Стерхова сдавала койко-место в своей квартире в Подмосковье. Сама же Стерхова утверждает, что являлась гражданской женой погибшего, на основании чего требует признать ее потерпевшей.