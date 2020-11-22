В Оренбургской области ликвидировали пожар в двухэтажном многоквартирном доме

ОРЕНБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в десятиквартирном жилом доме в селе Курманаевка Оренбургской области. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"21:13 полная ликвидация", - сказала собеседница агентства.

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме в селе Курманаевка поступило в 16:39 (14:39 мск). Огонь распространился на две квартиры, общая площадь пожара составила 150 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Пожарные эвакуировали 20 человек, из них шесть детей. По данным главы района, две семьи разместили в гостинице, остальные уехали к родственникам.

Как сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона, и.о. прокурора Оренбургской области Андрей Вязиков поручил прокуратуре Курманаевского района организовать проверку и надзорное сопровождение всех проверочных мероприятий. "В ходе проверки надзорному ведомству предстоит дать оценку соблюдения требований противопожарной безопасности. В случае выявления нарушений законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и предотвращение подобных ситуаций в будущем", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (20:06 мск) - добавлены подробности после четвертого абзаца.