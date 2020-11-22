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СМИ: семь человек стали жертвами нападения неизвестных в Колумбии

Пострадали три человека

БОГОТА, 22 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек погибли, еще трое получили ранения в результате нападения неизвестных, которое произошло на северо-западе Колумбии. Об этом в воскресенье сообщила радиостанция La FM.

По ее данным, инцидент произошел в ночь на воскресенье в муниципалитете Бетания (северо-западный департамент Антьокия). Группа неизвестных проникла на кофейную ферму и открыла огонь по спящим людям. Семь человек погибли на месте, еще трое получили ранения. Они были доставлены в ближайшую больницу.

Власти начали расследование инцидента.

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Колумбия
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