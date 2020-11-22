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В Нальчике загорелось трехэтажное здание магазина

Площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м

ТАСС, 22 ноября. Крыша трехэтажного здания магазина загорелась в Нальчике. Помимо самого магазина, огонь перекинулся на два соседних здания, возгорание локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на 21:25 мск пожар локализован на площади 1,5 тыс. кв. м", - сообщил представитель ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что информация о пожаре на улице Идарова поступила в 20:20 мск, изначально площадь пожара составляла 1 тыс. кв. м. Огонь охватил кровлю магазина хозяйственных товаров и автозапчастей и два соседних здания.

На месте организована работа штаба пожаротушения, тушение производится по повышенному рангу сложности, по четырем боевым участкам. Пострадавших и погибших нет. Для ликвидации последствий происшествия задействованы силы МЧС России по КБР в количестве 70 человек и 16 единиц техники.

Как пояснили в ТАСС в ГУ МЧС, распространению огня способствовала плотная застройка на территории, где расположен магазин. Угрозы дальнейшего распространения возгорания нет.

В новость внесены изменения (21:42 мск) - добавлены подробности о локализации пожара.

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