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Три ребенка пострадали в ДТП под Астраханью

В результате аварии также погиб один человек

АСТРАХАНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Полиция Астраханской области проводит процессуальную проверку в связи с ДТП в Харабалинском районе области, где перевернулся внедорожник "Нива". В результате аварии водитель погиб, а трое детей, находящиеся в автомобиле, получили травмы, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Астраханской области в воскресенье.

"В результате ДТП мужчина 1961 года получил травмы, не совместимые с жизнью, он скончался до приезда скорой помощи. У трех пассажиров внедорожника - двух девочек в возрасте 8 и 11 лет, а также мальчика 2018 года рождения диагностированы ушибы, ушибленные раны и сотрясение головного мозга", - сообщил собеседник агентства. Полиция организовала процессуальную проверку.

Отмечается, что еще один пассажир, супруга погибшего водителя, не пострадала. Детям оказана необходимая медицинская помощь.

По данным пресс-службы, авария произошла в Харабалинском районе Астраханской области в воскресенье, в 18:10, на 326 км трассы Волгоград - Астрахань. Водитель не справился с управлением, допустил съезд на обочину, после чего автомобиль перевернулся.

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