В Абхазии спасли попавших в снегопад туристов из России

СУХУМ, 22 ноября. /ТАСС/. Абхазские спасатели помогли выйти на дорогу туристам из Москвы, которых в горах настиг снегопад. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба МЧС Абхазии.

"В горах Абхазии в районе каньона Хашупсе успешно завершена операция по спасению двух туристов из Москвы, которых настиг сильный снегопад. Только спустя три дня после выхода на маршрут, 21 ноября в 15:57 мск, туристы смогли подать сигнал в МЧС Абхазии. Поисково-спасательный отряд центра "Пламя" выехал незамедлительно, спасательная операция длилась всю ночь", - говорится в сообщении.

22 ноября в 05:00 мск спасатели вновь вышли в путь, по словам заместителя начальника центра "Пламя" Сандро Дагаргулии, они шли 4 часа по двухметровому снегу и в воскресенье около 09:00 обнаружили место стоянки туристов.

"На момент прихода спасателей состояние туристов было удовлетворительное", - сказал Дагаргулия.