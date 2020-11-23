Воронежскому солдату-срочнику предъявили обвинение в убийстве сослуживцев и хищении оружия

ТАСС, 23 ноября. Следователи предъявили обвинение солдату-срочнику Антону Макарову, убившему троих сослуживцев на военном аэродроме в Воронеже. Как уточнила ТАСС адвокат Яна Горюнова, Макаров снова отказался давать показания.

Стрельба на военном аэродроме под Воронежем.

Стрельба на военном аэродроме под Воронежем. Главное

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"Макарову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ч. 4 ст. 226 УК РФ ("Хищение оружия"), - сказала собеседница агентства. - [После предъявленных ему обвинений] он отказался давать показания, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ".

По словам адвоката, психолого-психиатрическая экспертиза ее подзащитному пока не назначена.