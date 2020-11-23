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СМИ: в Мексике перевернулся автобус с оппозиционерами

В ДТП погибли два человека, более 20 получили травмы, пишет газета El Universal

МЕХИКО, 23 ноября. /ТАСС/. Автобус, перевозивший участников митинга, организованного общественной организацией "Национальный фронт против Андреса Мануэля Лопеса Обрадора" (президента страны), перевернулся в воскресенье в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики. В ДТП погибли два человека, более 20 получили травмы, сообщила на своем сайте газета El Universal.

Транспортное средство следовало из Мехико. На место происшествия прибыли несколько бригад спасателей и медиков, которые оказали пассажирам первую помощь.

По словам свидетелей, водитель автобуса превысил скоростной режим и не справился с управлением. Региональная прокуратура приступила к расследованию обстоятельств автокатастрофы.

Теги
МексикаЛопес Обрадор, Андрес Мануэль
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