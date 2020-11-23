В Иркутской области перевернулся автобус с рабочими

ИРКУТСК, 23 ноября. /ТАСС/. Автобус, перевозивший рабочих, перевернулся в понедельник в Иркутской области, в результате происшествия пять человек пострадали. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"Сегодня утром в дежурную часть поступило сообщение об опрокидывании автобуса на автодороге "Промышленное шоссе". Прибывшими на место аварии сотрудниками ГИБДД установлено, что 47-летний водитель автобуса "ПАЗ" осуществлял перевозку работников одного из предприятий. Водитель не справился с управлением, допустил съезд на обочину и последующее опрокидывание транспорта. В результате аварии за медицинской помощью обратились пять пассажиров", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в городе Усть-Илимске. Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии.