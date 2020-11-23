СК возбудил уголовное дело после смерти младенца в Сахалинской области

ТАСС, 23 ноября. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после смерти шестимесячного мальчика в одном из жилых домов города Долинска Сахалинской области. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти младенца стало обезвоживание, сообщается в понедельник на сайте территориального управления СК.

Дело возбудили после обнаружения тела мальчика в жилом доме.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. Одновременно решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц, осуществляющих контроль за воспитанием малолетних.