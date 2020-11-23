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Расследование стрельбы в воинской части в Забайкалье

В Чите прошло первое заседание по делу рядового Шамсутдинова с участием присяжных

Оно началось с изучения фотографий с места стрельбы и найденных улик
© Алексей Малашенко/ТАСС

ЧИТА, 23 ноября. /ТАСС/. Читинский гарнизонный военный суд в понедельник провел первое заседание с участием присяжных по делу рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова, который осенью 2019 года устроил стрельбу в войсковой части, сообщает с заседания корреспондент ТАСС.

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Суд постановил, что заседания будут проходить в открытом режиме, однако с первого процесса представителей СМИ попросили покинуть зал из-за нехватки мест. Заседание началось с изучения фотографий с места стрельбы и найденных улик. Также Шамсутдинов дал показания, в которых рассказал о неуставных отношениях в части.

"Чувствует себя хорошо, показания дает последовательные, такие же, ничего не меняется с первого допроса. Не юлит, не обманывает", - сказал журналистам после заседания адвокат Руслан Нагиев.

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РоссияЗабайкальский крайРасследование стрельбы в воинской части в Забайкалье
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