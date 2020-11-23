Оглашение приговора экс-министру Башкирии перенесли из-за его плохого самочувствия

УФА, 23 ноября. /ТАСС/. Бывший вице-премьер - министр земельных и имущественных отношений Башкирии Евгений Гурьев, обвиняемый в превышении должностных полномочий, из-за плохого самочувствия попросил отложить оглашение приговора, запланированного на понедельник. Оно состоится в среду, сообщили журналистам в суде.

"В суд поступило ходатайство от Гурьева с просьбой отложить оглашение приговора из-за плохого самочувствия, оглашение перенесено на 25 ноября 9:00 мск", - сообщили в суде.

Гурьев был задержан в апреле 2019 года по подозрению в превышении должностных полномочий при реализации земельных участков, в отношении него возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). В период с 2014 по 2016 годы он являлся министром земельных и имущественных отношений Башкирии, а с 2016 года по 2018-й также был вице-премьером региона.

По данным следствия, в ноябре 2015 года Гурьев, превышая свои полномочия, в обход закона о конкурсных процедурах организовал продажу ООО "Группа компаний СУ-10" двух земельных участков в Уфе общей площадью более 17 тыс. кв. м. При этом их стоимость была занижена вполовину от кадастровой. На тот момент право распоряжаться этими участками у ведомства отсутствовало. В результате бюджет Башкирии недополучил около 27 млн рублей дохода от реализации госимущества.