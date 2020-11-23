ФСБ провела оперативные мероприятия у начальника отделения ПФР на Алтае

БАРНАУЛ, 23 ноября. /ТАСС/. Оперативно-разыскные мероприятия провели сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю у руководителя пенсионного фонда по региону, депутата Заксобрания края Бориса Трофимова. Мероприятия связаны с уголовным делом, возбужденным по факту хищения 170 млн рублей руководством медцентра "Добрый доктор", одним из руководителей которого является сын Трофимова, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Представители УФСБ России по Алтайскому краю побывали на прошлой неделе в том числе у Бориса Трофимова - отца одного из фигурантов уголовного дела (возбужденного по факту хищения 170 млн рублей руководством медцентра "Добрый доктор"). По уголовному делу были проведены оперативно-разыскные мероприятия по месту работы Бориса Трофимова", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что у сотрудников УФСБ к самому Трофимову вопросов нет: оперативные мероприятия были проведены, так как у него прямые родственные связи с одним из фигурантов.

В региональных СМИ и социальных сетях 23 ноября появилась информация о том, что в подразделении Пенсионного фонда по Алтайскому краю, которое возглавляет Борис Трофимов, сотрудник УФСБ провели проверку документов.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту хищения 170 млн рублей руководством консультативно-диагностического центра "Добрый доктор", директору "Доброго доктора", главврачу и его заместителю предъявлено обвинение. По данным следствия, с апреля 2016 по август 2020 года они предоставили в территориальный фонд обязательного медицинского страхования реестры счетов на оплату медпомощи в рамках ОМС, но услуги эти реально оказаны не были. Также были предоставлены подложные документы о затратах на аренду помещений, медоборудования, обучение персонала, которые должны были быть возмещены из средств ФОМС.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. 7 октября оперштаб региона сообщил, что клиника "Добрый доктор" среди других частных медучреждений привлечена на добровольных началах к лечению пациентов с коронавирусом.