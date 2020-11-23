В Нальчике полностью потушили пожар в частном доме, где находился магазин

НАЛЬЧИК, 23 ноября. /ТАСС/. Пожарные полностью потушили возгорание в Нальчике, возникшее в воскресенье в частном жилом доме, где также располагался магазин хозяйственных товаров и автозапчастей. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Кабардино-Балкарии.

"По состоянию на 00:16 мск 23 ноября пожар на территории частного домовладения на улице Идарова полностью потушен. Площадь пожара составила 1 500 квадратных метров, погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются", - сказал представитель ГУ МЧС.

Информация о пожаре в магазине хозяйственных товаров и автозапчастей на улице Идарова поступила в 20:20 мск в воскресенье. По уточненной информации, возгорание произошло на крыше трехэтажного здания - частного домовладения, где также располагался магазин. К тушению пожара привлекались силы и средства МЧС в количестве 70 человек и 16 единиц техники.