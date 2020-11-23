Число пострадавших в ДТП с автобусом в Иркутской области выросло до 10

ИРКУТСК, 23 ноября. /ТАСС/. Число пострадавших в результате ДТП с автобусом в Иркутской области, которое произошло утром в понедельник, увеличилось до 10, три человека госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области сообщала о пяти пострадавших, прокуратура - о шести.

"Всего пострадали десять человек. Они были доставлены в больницу. Трое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, семеро отправлены на амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства.

Утром в понедельник в Усть-Илимске перевернулся автобус, который перевозил рабочих теплоснабжающего предприятия "Байкальская энергетическая компания". 47-летний водитель не справился с управлением, допустил съезд на обочину и последующее опрокидывание транспортного средства. Всего в салоне, по данным регионального главка МВД, находились 22 человека. Тех, кто не пострадал, другим транспортом доставили на работу.