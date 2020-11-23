Более 600 жителей Владивостока пострадали в результате непогоды

ВЛАДИВОСТОК, 23 ноября. /ТАСС/. Более 600 жителей Владивостока и Артема обратились в травмпункты с ушибами и переломами после прошедшего в конце прошлой недели дождя и образовавшегося гололеда на дорогах. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Ледяной дождь, прошедший в Приморье, привел к росту числа посетителей в травматологических пунктах бюджетных медучреждений Артема и Владивостока. С начала стихии 663 человека обратились с ушибами и переломами", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального Минздрава ТАСС сообщили, что в зимний период число людей, которые обращаются с травмами, в три раза меньше нынешних показателей. Но в дни сильного снегопада количество пострадавших приблизительно соответствует нынешнему.

В сообщении уточняется, что основные жалобы обратившихся к медикам на переломы ног и рук, а также ушибы головы при падении на скользких дорогах. Максимальное число пациентов в травмпунктах зафиксировано в воскресенье - 186 человек. Это больше, чем в обычные дни, когда за помощью обычно приходят 60-70 человек. Всем пострадавшим оказана первая медицинская помощь.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начался дождь, перешедший в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций на юге края, массовые отмены автобусного сообщения и внутрикраевых перелетов. В результате более 180 тыс. человек, проживающих в 73 населенных пунктах, остались без электроснабжения. Из-за отключений электричества во Владивостоке и Артеме перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в дома горожан. В пятницу в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня.

В воскресенье председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил создать рабочую группу по ликвидации последствий ледяного дождя в Приморье и помощи пострадавшим гражданам. В нее вошли представители МЧС, Минэнерго, Минстроя, Минтранса, Минфина, Минздрава и Минтруда. Координировать ее работу будет Минвостокразвития. Глава Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в понедельник по поручению премьер-министра прибыл во Владивосток.