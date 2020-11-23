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Несколько человек ранены в результате нападения с ножом в церкви в Калифорнии

На месте происшествия в настоящее время находятся сотрудники полиции

ТАСС, 23 ноября. Несколько человек пострадали в воскресенье в результате нападения с ножом в церкви в американском городе Сан-Хосе (штат Калифорния). Соответствующую запись местное полицейское управление разместило на своей странице в Twitter.

"Мы можем подтвердить [информацию о] нескольких пострадавших с ножевыми ранениями, травмы некоторых из них представляют угрозу для жизни, - говорится в сообщении. - Подразделения [полиции] в настоящее время находятся на месте происшествия в баптистской церкви".

Подробности случившегося пока не приводятся.

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