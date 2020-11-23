Суд в Хабаровске приговорил к 9 годам колонии водителя, сбившего мужчину с сыном

ХАБАРОВСК, 23 ноября. /ТАСС/. Суд в Хабаровске отправил в колонию водителя автомобиля, сбившего в июне 2020 года на остановке мужчину с малолетним сыном, ребенок погиб на месте, мужчина умер позднее в медучреждении. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края в понедельник.

"Суд приговорил его к наказанию в виде лишения свободы на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима и с лишением права управления транспортными средствами на 3 года", - говорится в распространенном релизе.

Мужчину осудили по п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Он признал свою вину.

ДТП произошло в июне этого года. Обвиняемый, находившийся за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, столкнулся с попутным автомобилем и вылетел на автобусную остановку, сбив мужчину и его малолетнего сына. Мальчик погиб на месте, мужчина позднее умер в больнице.