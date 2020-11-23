Полицейские проводят проверку после возможного избиения актера Прилучного в Калининграде

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Полицейские начали проверку по факту получения травм, в том числе головы, актером Павлом Прилучным в Калининграде. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник.

"Полицейские проводят проверку по факту получения травм актером Павлом Прилучным. В том числе проверяется версия, что актер мог быть избит в ходе личного конфликта", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что актер пока не написал заявление в полицию.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что Павел Прилучный в Калининграде получил перелом основания черепа. В больницу актер обратился сам, где сообщил, что ударился головой при падении. В настоящее время актер находится в многопрофильном отделении московской городской клинической больницы имени Н. Пирогова.

Павел Прилучный родился 5 ноября 1987 года в Казахстане. Он снимался в таких кинокартинах, как "Мажор", "Любовь с ограничениями", "Союз спасения", "Желтый глаз тигра" и других фильмах и сериалах.