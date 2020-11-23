Жителя Ленобласти задержали по подозрению в избиении полицейского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Следователи задержали в Ленинградской области мужчину, который несколько раз ударил ногой по голове инспектора ДПС при оформлении протокола. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

"В Ленинградской области задержан мужчина по подозрению в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Следственным отделом по городу Луге следственного управления СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным СК, 21 ноября наряд ДПС остновил мужчину, находившегося в состоянии опьянения. Полицейские пригласили его в салон патрульного автомобиля для того, чтобы составить протокол. Там мужчина несколько раз ударил сотрудника ДПС ногой по голове.