Шесть человек пострадали в Амурской области при съезде автобуса в кювет

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса. Предварительно установлено, что водитель транспорта потерял управление, съехал в кювет, сообщает в понедельник пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

"Сегодня в 08:15 (02:15 мск) на автодороге в ЗАТО Циолковский произошло ДТП с участием автобуса Kia. По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего произошел съезд с проезжей части в кювет и опрокидывание. В результате ДТП шесть человек получили травмы различной степени тяжести, пострадавшие доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Известно, что автобус принадлежит физическому лицу и регулярные перевозки не осуществлял.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.