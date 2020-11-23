Рязанская прокуратура заблокировала 10 сайтов с видео экстремистской организации АУЕ

ТАСС, 23 ноября. Прокуратура заблокировала 10 сайтов с материалами запрещенной экстремистской организации "Арестантское уголовное единство" (АУЕ). Об этом в понедельник сообщается на сайте прокуратуры Рязанской области.

"Прокуратурой Спасского района в ходе мониторинга сети интернет выявлены контенты в группах в социальной сети, в которых пропагандировалась деятельность экстремистской организации "Арестантское уголовное единство". По инициативе прокуратуры заблокированы 10 интернет-ресурсов с запрещенной на территории РФ информацией", - говорится в сообщении.

Как уточнили в прокуратуре, сайты заблокированы по решению суда.