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Рязанская прокуратура заблокировала 10 сайтов с видео экстремистской организации АУЕ

Запрещенный контент выявили во время мониторинга социальных сетей

ТАСС, 23 ноября. Прокуратура заблокировала 10 сайтов с материалами запрещенной экстремистской организации "Арестантское уголовное единство" (АУЕ). Об этом в понедельник сообщается на сайте прокуратуры Рязанской области.

"Прокуратурой Спасского района в ходе мониторинга сети интернет выявлены контенты в группах в социальной сети, в которых пропагандировалась деятельность экстремистской организации "Арестантское уголовное единство". По инициативе прокуратуры заблокированы 10 интернет-ресурсов с запрещенной на территории РФ информацией", - говорится в сообщении.

Как уточнили в прокуратуре, сайты заблокированы по решению суда.

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