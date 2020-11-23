Суд в Москве арестовал главу "Инвестнефтетрейда" Невского по делу о крупной взятке

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы арестовал генерального директора компании "Инвестнефтетрейд" Сергея Невского по делу о крупной взятке. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе суда.

"Суд принял решение удовлетворить ходатайство следствия и отправил Невского, подозреваемого по ч. 4 ст. 291 (дача взятки в особо крупном размере), под стражу", - сказали в суде.

Как пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах, в настоящее время Невский находится в столичном СИЗО-7 на карантине.

В октябре прошлого года газета "Коммерсантъ" сообщала, что российская компания "Инвестнефтетрейд" стала владельцем трейдера QHG Trading, который в конце 2016 года получил крупный долгосрочный контракт на поставку нефти НК "Роснефть" в рамках сделки по приватизации 19,5% ее акций. Невский является владельцем "Инвестнефтетрейда".