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В Москве горит следственное управление полиции по СЗАО

На месте работают пожарные

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в следственном управлении полиции по Северо-Западному административному округу Москвы, в целях безопасности людей эвакуируют. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"В здании следственного управления УВД Северо-Западного административного округа Москвы по адресу: улица Маршала Конева, дом 6, произошло возгорание. Людей эвакуируют. В здании наблюдается плотное задымление", - сказал собеседник агентства.

Информация о пострадавших не поступала. На месте работают пожарные.

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