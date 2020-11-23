Движение на Рижском направлении и МЦД-2 восстановлено после сбоя

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Железнодорожники восстановили движение электропоездов на Рижском направлении и втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) после сбоя по техническим причинам. Поезда будут следовать с задержками, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение на МЦД-2 и Рижском направлении восстановлено в обе стороны. Поезда будут следовать с задержками до полного ввода в график", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник Центральная пригородная пассажирская компания сообщила на своей официальной странице в Twitter, что на МЦД-2 и Рижском направлении по техническим причинам затруднено движение между станциями "Тушинская" и "Стрешнево". Пассажирам было рекомендовано пользоваться станцией метро "Тушинская".