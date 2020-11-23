{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пожар в следственном управлении полиции на северо-западе Москвы потушен

Пострадавших в результате происшествия нет

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Пожар в административном здании на северо-западе Москвы потушен на площади 10 кв. м. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Поступила заявка о пожаре по адресу: улица Маршала Конева, 6. Пожарно-спасательные подразделения, прибыв на место, установили, что в административном двухэтажном здании произошло возгорание личных вещей на площади 10 кв. метров. Пожар потушен", - сказал собеседник агентства. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в следственном управлении полиции по Северо-Западному административному округу Москвы произошел пожар. В целях безопасности людей эвакуировали.

Теги
Россия
МВД возбудило дело против 18 обвиняемых в производстве синтетических наркотиков
Речь идет о деле о создании организованного преступного сообщества
Читать полностью