МВД возбудило дело против 18 обвиняемых в производстве синтетических наркотиков

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о создании организованного преступного сообщества в отношении четырех руководителей и 14 участников группировки, обвиняемых в производстве синтетических наркотиков на территории Московского региона и Ивановской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества или участие в нем") в отношении четырех предполагаемых руководителей и 14 участников международного преступного сообщества. По версии следствия, криминальная организация специализировалась на незаконном производстве на территории Московского региона и Ивановской области синтетических наркотических средств в особо крупном размере", - сказала она.