Приговор руководителю российской ячейки "Аум синрикё" вынесут 26 ноября

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноября. /ТАСС/. Приговор по делу руководителя российского подразделения запрещенной в РФ международной террористической организации "Аум синрикё" Михаила Устьянцева вынесут 26 ноября, сообщили журналистам в пресс-службе Южного окружного военного суда.

"Суд удалился в совещательную комнату для вынесения итогового решения до 26 ноября 11:00 по уголовному делу в отношении Устьянцева", - говорится в сообщении.

В мае суд приступил к рассмотрению дела в отношении Устьянцева, которого обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.4, ч. 1 ст. 205.5, ч. 1 ст. 239 УК РФ ("Создание террористического сообщества в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма", "Организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической", "Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью").

По версии органов предварительного расследования, Устьянцев в 2010 году в Москве вступил в преступный сговор с лицами, находящимися в федеральном розыске, и неустановленными лицами, создал и возглавил структурное подразделение террористической организации "Аум синрикё". Подсудимый организовывал распространение среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Волгограда религиозной доктрины, побуждающей рядовых адептов преподносить ему деньги, которые он передавал японским руководителям организации.

Устьянцева задержали 1 мая 2018 года при организации им очередного собрания. Соучастники обвиняемого были объявлены в розыск.